В программе «Что дальше» с Викторией Панченко на канале «Знай24» терапевт Борис Скачко объяснил, почему не стоит сбивать температуру жаропонижающими и к чему это может привести.

Терапевт говорит, что жаропонижающие препараты ВОЗ не советовал использовать еще во времена птичьего гриппа. «Это путевка через осложнения в отделение реанимации», - говорит он. Так, жаропонижающее - это способ искусственно урегулировать температуру организма. Вместо этого лучше использовать природные средства: поддержка и обеспечение водного баланса.

Скачко объясняет, как организм самостоятельно справляется с высокой температурой. Так, при температуре 38 градусов и дальше организм вырабатывает антитела, а бактерии быстро погибают. То есть иммунная система способна сама выработать необходимую защиту.

«Просто пить антибиотик в случае, если поднялась температура тела, нельзя», - отмечает эксперт. Он советует не заниматься гражданам самолечением, а обратиться за помощью к врачу, ведь только он правильно поставит диагноз и назначит лекарства. Так, в случае вирусной инфекции употреблять антибиотик бесполезно, он не подействует, в случае бактериальной - есть резон.

Если говорить о современной ситуации в мире, о пандемии COVID-19, то и здесь есть свои показания. Имея подозрение на грипп или коронавирус, спешить принимать антибиотики не стоит. Для целесообразного их употребления должно развиться осложнение - бактериальная пневмония.

Напоминаем, Скачко рассказал, как правильно стирать и гладить маску .