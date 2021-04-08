Чтобы не впасть в уныние и сохранить душевные силы в период пандемии коронавируса и жесткого локдауна, важно не замыкаться в себе, а молиться и находить внутренние силы.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сегодня на встрече с журналистами центральных СМИ рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Человек очень по-разному реагирует, когда он заболевает, и даже после того, как болезнь проходит. Всех последствий этой болезни ведь никто не знает. Есть многие случаи, когда у человека появляется страх, какая-то безнадежность. Что тут можно порекомендовать? Для верующего человека, наверное, это понятно: при всех сложностях нужно верить. Верить, что жизнь не заканчивается и находить внутренние силы через молитву, через простой разговор с людьми. Не замыкаться и не считать, что тебя все оставили», - отметил митрополит Антоний.

Вместе с тем управляющий делами УПЦ подчеркнул, что настоящая самоизоляция — это жизнь без Бога.

«Самоизоляция настоящая может быть только тогда, когда не чувствуешь присутствие Бога. Мы сейчас говорим о вынужденной самоизоляции. А если мы спустимся в пещеры, то увидим, как там жили пещерники многие десятилетия. Но они одиночества не чувствовали. И они тоже болели и там не было медикаментов, врачей. Но люди жили с Богом, а когда человек живет с Богом, уже ничего не страшно. Человек богат сам по себе, потому что Бог обогащает его жизнь. Из-за того, что мы свою жизнь направили больше во внешнюю, материальную сторону, нам кажется, что чем больше мы общаемся, тем больше мы находимся в настоящем общении. Но ведь одиночество – проблема современного общества. Мы боимся даже закрыться в доме один на один - сразу включаем телевизор, интернет, потому что одиночество нас страшит, мы не знаем, как себя вести. Поэтому есть только один способ: жить с Богом. Верить, уповать на Бога даже если нам очень больно, страшно. И еще - попытаться найти внутреннюю причину: почему это происходит именно со мной. Христианин всегда так относился к любой проблеме, которая возникала в его жизни», - резюмировал митрополит Антоний.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний