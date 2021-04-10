Реализация в Украине Национального плана по сокращению выбросов на угольных электростанциях (НПСВ) должна быть продумана и обеспечена финансированием, поскольку в противном случае страна потеряет энергетические мощности и влияние России на сектор энергетики страны станет еще больше

Об этом в ходе дискуссии рассказал заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

«Мы рассматриваем базовый сценарий и пессимистический сценарий. Базовый сценарий - это когда мы все-таки находим источники финансирования, механизм финансирования, делаем нормальный реалистичный график выполнения экомодернизации. Пессимистический - выполнение НПСВ двумя способами: либо делать экомодернизацию, либо не делать и выводить энергоблоки из эксплуатации», - сказал Немчинов.

Он указал, что Украина не успевает в указанные сроки выполнить все условия НПСВ, однако большинство мероприятий реализовать все же возможно в случае определения источника финансирования экологических модернизаций.

По мнению замминистра, если государство пойдет по пессимистическому сценарию и будет выполнять НПСВ путем вывода блоков, то нас ждет коллапс в энергосистеме, а также будут проблемы с присоединением к европейской энергосистеме ENTSO-E.

"Нас просто не возьмут туда, потому что мы не сможем доказать стабильность и достаточность работы системы. У нас не будет достаточности генерирующих мощностей. Во-вторых, это совершенно четко укладывается в стратегическую задачу России, которая не хочет, чтобы мы от них отсоединялись. А если мы будем выполнять НПСВ именно таким путем, то мы физически не сможем от них отсоединиться», - подчеркнул он.

Немчинов также добавил, что министерство никогда не согласится на то, чтобы страна выполняла НПСВ таким путем.

"Мы уже готовим определенные проекты актов, которые будем предлагать на рассмотрение для того, чтобы этот вопрос сдвинуть и наконец выполнить наши экологические обязательства, сохранить нашу энергетическую систему и обеспечить ее работу безопасную, энергетическую безопасность обеспечить. А также обеспечить энергетическую независимость", - добавил замминистра.

Напомним, общая стоимость экологических мероприятий на тепловых энергоблоках в пределах НПСВ до конца 2033 года оценивают в 4,3 млрд грн.

В то же время самые высокие объемы вложений в экологическую модернизацию ТЭС следует осуществить в 2024-25 гг. в размере EUR544 млн и EUR636 млн соответственно.

В Украине до настоящего времени источники финансирования НПСВ на ТЭС не определены. Министерство энергетики, участники рынка электроэнергии и эксперты отрасли указывают на необходимость сдвинуть сроки реализации Нацплана по выбросам.

По мнению главного диспетчера НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, Украина через три года будет вынуждена покрывать дефицит электроэнергии за счет ее импорта в случае дальнейшего невыполнения Национального плана сокращения выбросов.

31 марта комитет Рады по вопросам экологии и природопользования призвал Кабмин найти источники финансирования для экологических модернизаций предприятий уже в 2021 году, чтобы НПСВ в стране выполнялся.