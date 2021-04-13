Выполнение Национального плана по сокращению выбросов от крупных сжигательных установок (НПСВ) не должен поставить под угрозу энергетическую безопасность Украины, ведь при выполнении Нацплана нужно определить реальные сроки экологической модернізаціі и учитывать текущие потребности энергосистемы в мощностях ТЭС для обеспечения энергоснабжения потребителей.

Об этом заявил главный диспетчер энергосистемы Украины (госкомпания «Укрэнерго) Виталий Зайченко, указав, что в противном случае - энергосистема потеряет важные энергоблоки и вынуждена будет импортировать электроэнергию из РФ, Молдавии и Белорусии.

"Есть обязательства государства Украина по выполнению Нацплана по сокращению выбросов, и в соответствии с этим Нацплана, если мы делаем экомодернизацию нашей генерации и выполняем обязательства государства в установленные сроки, то уже на уровне 2025 года у нас будет недостаточное количество генерации для того, чтобы покрыть потребление энергосистемы Украины, конечного потребителя (населения)», - сказал Зайченко.

По его словам, если не изменить условия исполнения НПСВ, то, энергоблоки, которые имели с 2023 года модернизироваться, будут просто выключаться, что приведет к дефициту мощности в энергосистеме и для того, чтобы не было отключений придется импортировать электроэнергию из России, Беларуси или Молдовы. Но, энергетик указывает, это несет политические риски для Украины и является угрозой потери энергонезависимости.

"Энергонезависимость государства строится на собственных источниках. Конечно, могут при необходимости использоваться внешние. Но внешние источники для Украины сейчас в текущей ситуации – это является энергосистемы России, Беларуси и Молдовы в основной части, в зоне Бурштынского острова это энергосистема Европы. Но в обоих направлениях есть технические ограничения. Кроме того с энергосистемами России и Беларуси, Молдовы имеем проблемы отсутствии открытых рынков, и поставки электроэнергии, которые будут осуществляться при недостаточности электроэнергии в Украине из этих государств, являются не конкурентными, а определенными больше политическим моментом», - пояснил Зайченко.

Он подчеркнул, что государство должно подумать, как сделать так, чтобы не потерять из-за НПСВ мощности ТЭС уже в 2025 году и иметь способность собственными источниками обеспечить базовые и полупиковые мощности Украины в пики потребления. Системный оператор обратил внимание на проблемы текущего отопительного сезона, когда не хватало работы атомных электростанций и мощностей ТЭС и спрос потребления не покрывался.

В свою очередь, Сергей Колесников, член правления ПАО «Центрэнерго» заявил, что уже с 2023 г. одиннадцать энергоблоков ТЭС будут вынуждены выключиться из-за невозможности выполнить Нацплан по сокращению выбросов. Представители тепловой генераций главной причиной считают отсутствие механизма финансирования для экологического совершенствования, который должно было обеспечить государство.

«Без финансирования мы зайдем в тупик. Мы потеряем собственную энергетику, и не сможем купить ни дешевую, ни дорогую импортную электроэнергию, чтобы поставлять потребителю. Зачем платить другим государствам, если можно найти механизм финансирования, что позволит модернизировать энергоблоки ТЭС, дать работу украинским энергетикам и шахтерам, и обеспечить энергонезависимость государства», - добавил Олег Ларионов, коммерческий директор Донбассэнерго.

Напомним, общая стоимость экологических мероприятий на тепловых энергоблоках в пределах НПСВ до конца 2033 года оценивается в 4,3 млрд грн. В то же время самые высокие объемы вложений в экологическую модернизацию ТЭС следует осуществить в 2024-25 гг. в размере EUR544 млн и EUR636 млн соответственно.

В Украине до настоящего времени источники финансирования НПСВ на ТЭС не определены. Министерство энергетики, участники рынка электроэнергии и эксперты отрасли указывают на необходимость сдвинуть сроки реализации Нацплана по выбросам.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины указывает о невозможности выполнить Национальный план по сокращению выбросов на ТЭС и ТЭЦ Украины в короткие сроки из-за проблемы отсутствия финансирования соответствующих мероприятий.