Может ли украинский народ породить своего Илона Маска? Какие условия для этого нужны?

Своё мнение в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает мыслитель и общественный деятель, философ, футуролог, юрист, автор книги «Омріяна Україна. Ключ до майбутнього» Алексей Толкачёв.

«Чтобы в Украине появились свои Илоны Маски, нужно радикально изменить и общество, и систему взаимоотношений в нём. Я, например, предлагаю много идей для таких преобразований, но это никому не нужно. Украинцы настолько поражены комплексом неполноценности, что дождаться от них поддержки какой-то идеи нереально. Если бы Илон Маск в Украине предложил полететь на Луну, ему бы ответили: нет, это невозможно, нужно вот так разработать дизайн… Его бы заболтали, и в конечном итоге приземлили и демотивировали», - считает гость программы.

По его мнению, разница между Украиной и США не в том, что в Штатах больше денег – там другое качество взаимоотношений между людьми. Если там ты придёшь к людям с идеей – ею заинтересуются и ободрят, даже если не дадут денег.

«В США помогут достичь успеха, в Украине – удавятся, если кто-то его достигнет. Но так было не всегда. Можно много грешить на Советский Союз, но там хотя бы создавались НИИ, в них была технологическая идея для реализации многих научных замыслов. А если в нынешней Украине будут физики и химики, то куда им идти? Большинство из них настроено уезжать за рубеж и проявлять свои таланты там», - говорит Алексей Толкачёв.

Ранее, как сообщает Politeka , он отмечал, как опасно может быть для государства отсутствие чёткой цели.