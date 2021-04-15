Большинство нынешних граждан Украины уже были когда-то гражданами другой страны и сохранили черты «хомо советикус». Разрешалось ли не являться частью коммунистической идеи? Об этом размышляют в следующей передаче из цикла «Десять бесед с отцом» журналист Евгений Рыбчинский и Герой Украины Юрий Рыбчинский.

Гость программы говорит: «Это государство с детских лет формировало идеологическое сознание от октябренка до пионера, комсомольца, затем коммуниста. Готовили людей, идеологически преданных государству и коммунистической идее. Все, что не делали коммунисты в этом государстве – считалось, что его на 100 процентов поддерживает население. Все люди так или иначе были и рабами, и зэками в этом государстве».

Тоталитарное государство держало своих граждан в ежовых рукавицах.

«Более 90 процентов людей государство заставляло писать доносы даже на ближайших своих родственников. Почему не были открыты после 1991 года архивы КГБ? Потому что оказалось, что большинство писали. Система так или иначе заставляла. Эта система не давала людям, если они не члены партии, быть на руководящих должностях: директором театра или, скажем, завода», - объясняет Юрий Рыбчинский.

Была создана тоталитарная модель государства, где большинство людей (даже тех, кто руководил государством) были несвободны. Они одними из первых становились жертвами самой системы во время репрессий.

Можно ли было не вступать в ряды октябрят или пионеров?

«Когда страной руководил Иосиф Сталин, это означало, что человек попутчик, или антисоветчик. В этого человека не было никакой перспективы – мог где-то на складе работать, выполнять черную работу. А чтобы сделать себе карьеру, биографию – членство в партии было обязательным условием», - говорит поэт.

Что произошло, когда в 1991 это государство (которое в свое время Рональд Рейган назвал «империей зла») почило в Боге? Когда люди вышли из этого государства, это не означало, что они стали свободными.

«Так не бывает. Человек, просидевший 70 лет в тюрьме, не может, выйдя оттуда, вдруг стать свободным. Большинству людей, которые много лет, особенно своей молодости, просидели в тюрьмах, после выхода на свободу хочется снова вернуться в тюрьму. Там для них вся среда понятна», - делает вывод Герой Украины.

Напомним, к ак в Орде верили в хана - так эти верили в царя, - Евгений Рыбчинский о недемократич ности правления в Российской империи.

Ранее Politeka рассказывала о том, что из Киева фактически была инициатива к объединению православных и католических церквей, - Рыбчинский .