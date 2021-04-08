Политолог Руслан Бизяев в своем блоге рассказал об отличительных особенностях Второй мировой войны, а также о том, как Гитлеру удалось вернуть крупнейшие месторождения угля, из которого немцы производили синтетическое топливо, покрывавшее их основные потребности.

«Ключевым отличием Второй Мировой войны от ее предшественницы стало наличие подвижных войск и авиации. Война моторов так сказать. Но мотору нужно ГСМ. Понимая это Сталин еще в 1927 году в узком кругу соратников заметил: «В будущей империалистической войне преймущество будет иметь тот, кто лучше всего обеспечит себя нефтью», - рассказал Бизяев.

Он отметил, что с этим не спорили и ведущие военные теоретики того времени. Но любая «вторая империалистическая война» — это прежде всего война Германии и ее союзников против Франции и Британии и их союзников. А у Германии, по словам Бизяева, с нефтью было плохо даже весной 1941 года. Совокупная добыча нефти на континентальной Европе и поставки из СССР давали Германии чуть больше половины необходимых 20 млн. тонн в год, а в середине 30-х обстоятельства были еще хуже.

«Но немецкие инженеры нашли выход — синтетическое топливо. Оно производилось из древесины, картофельной ботвы, но все же основным источником был уголь. Именно уголь давал тепло, электроэнергию и ГСМ для индустриализации, производства оружия и главное — его будущего применения. В отдельные периоды войны до 50% потребностей Германии в ГСМ покрывались за счет синтетического топлива. Но как известно, в результате Версальского мира Германия была лишена крупнейших месторождений угля в Сааре», - говорит Бизяев.

Политолог рассказал, как Гитлеру удалось заполучить их обратно. Прежде всего дело в том, что, в соответствии с Версальским договором 1919 года, территория Саарского бассейна подлежала оккупации англо-французскими войсками и передавалась на 15 лет под управление Лиги Наций, а саарские угольные шахты были отданы Франции.

«В этот период Саар управлялся комиссией из пяти человек, составленной из представителей оккупационных сил. В соответствии со статьями Версальского договора, в комиссию должны были входить как минимум один француз и как минимум один немец из числа жителей территории. По окончании пятнадцатилетнего периода статус территории должен был быть определён путём плебисцита. Дата плебисцита - 1935 год», - рассказал Бизяев.

Он отметил, что 30 января 1933 года Гитлер был назначен канцлером Германии. Чуть позже это событие официальный рупор нацистов «Фелькишер Беобахтер» национальной революцией, а Гитлер сразу же взял курс на денонсацию условий Версаля. В этих условиях Англии и Франции партнерам» необходимо было не делать ничего.

«Почему? Момент политический: можно было просто отложить или денонсировать референдум. Условия были. В Саар слетелись почти все противники Гитлера. Вот тебе простой и понятный способ ослабления Германии. Не делай ничего лишнего — и получай результат», - заявил политолог.

Вторым моментом Бизяев отметил экономический: до 80% угольных шахт Германии — это Саар. Без этого никакая индустриализация Германии была бы невозможна. Вместо этого 13 января 1935 года в Сааре, согласно постановлению Лиги наций, прошел плебисцит. 90% проголосовавших высказались за присоединение к Германии, чему Гитлер был очень рад.

Как сообщала Politeka, ранее Бизяев рассказал, что к интернированным иностранцам, жертвам фашизма в их странах, в Англии относились жестче, чем к британским фашистам.

Напомним, Рыбчинский заявил, что Гитлер, не имеющий армии и не имеющий власти, уже неинтересен - это герой комиксов.