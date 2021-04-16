Днепр является самым передовым по децентрализации и развитию общин. У него все сделано на нормальном уровне, просто в области.
Об этом рассказал предприниматель Павел Себастьянович в эфире “Романенко Беседы”.
“Украина довольно-таки большое государство. Мне кажется, даже на уровне области, если взять, вот у нас на устах это Днепр, который самый передовой, я считаю, по децентрализации, по развитию громад. Я там был, я помню, когда ездил, нас водили тогда… Показывали достижения. Действительно, нас возили по больницам, где в реанимации детки новорожденные лежат. Ну, все на нормальном уровне сделано, просто в области. И они рассказывают, как они этого достигают”, - сказал Павел Себастьянович.
Он отметил, что для этого покупают использованое оборудование, или берут у европейских больниц, которые переоснащаются.
“Люди смогли сами каким-то образом у себя построить и больницы, и школы, и что угодно”, - добавил предприниматель.
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По его словам, в Украине сложно было бы решить последствия глобальной коррупции, поскольку министерства настроены на личное обогащение и привыкли к грантам. Поэтому, гибкие системы государственного обеспечения внедрить не получится.
Как сообщала Politeka, Сушко назвал главную проблему децентрализации.
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