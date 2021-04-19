Если сейчас закрыть “Дію” - ничего не произойдет, поскольку пока что не наступил переломный момент. При этом, она является победой и запустит необратимые процессы.

Об этом сказал эксперт по Smart City технологиям Юрий Назаров в программе “Субъективно с Яникой Мерило”.

“Дія”, - я считаю, победа. Я объясню, почему победа. Конечно, мы можем очень много дискутировать относительно технологических подходов, платформенных решений… Но я считаю - это прорыв. Во-первых, я считаю большой плюс то, что наконец в стране появилось Министерство цифровой трансформации. Это огромный плюс. И “Дія” - это тот инструмент, который, я думаю, и есть уже определенным локомотивом, который запустит некие необратимые процессы. С одной стороны - цифровизацию, с другой стороны - создание электронных услуг”, - сказал Юрий Назаров.

По его словам, ничего особенного с точки зрения IT не сделали, но уже в приложении есть паспорт, водительское удостоверение. Это позволяет не носить с собой документы, а использовать их в смартфоне.

Он отметил, что Эстония уже прошла через цифровую трансформацию и поменяла бизнес-процессы.

“То, с чем сейчас столкнется “Дія” серьезно, это с цифровой трансформацией. Потому что закостенелые бизнес-процессы на уровне министерств, ведомств, государственных предприятий. Там, где надо админресурсом ломать это все. Там, где надо менять эти процессы. И это конечно будет очень больной тяжелый процесс. Внедрять, в том числе системы, которые не внедрены. Но я все-таки надеюсь, что Украина этот путь пройдет… Должны пройти необратимые процессы. Я считаю - еще этот рубикон не перейден. То есть, если сейчас закрыть “Дію” - я не думаю, что что-то произойдет”, - добавил эксперт.

По его словам, должен произойти переломный момент, когда если что-то отключить - жители должны взбунтоваться.

Как сообщала Politeka, Чернышов отметил, что диджитализация Украины создаёт риск торговли данными из электронной базы.

Также Politeka сообщала, что в Госэкоинспекции показали новый цифровой инструмент, который защитит окружающую среду со смартфона.