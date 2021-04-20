Онкохирург, маммолог, пластический хирург Игорь Зверев специально для Сlutch рассказал о том, насколько велик риск занесения инфекции во время операции по увеличению груди.

"В моей практике такого не было, чтобы импланты не прижились. Современные импланты очень инертны к тканям организма.

Онкохирург, маммолог, пластический хирург Игорь Зверев

Организм покрывает их сверху капсулой и живет с ними отдельной жизнью. Имплант в капсуле- отдельно, организм - отдельно, поэтому то, что пациенты называют "имплант не прижился" чаще всего это какие-то осложнения: инфекция в ране, вокруг импланта, скопление жидкости.

Возможны ситуации, когда врач понимает, что не убрав имплант инфекцию победить не получится (потому что эта инфекция на импланте живет), и чтобы ее победить необходимо убрать имплант, победить инфекцию, а потом поставить на место новый имплант.

Риск инфекций в принципе есть при любой операции, поэтому во время хирургического вмешательства всем пациентам вводится профилактическая доза антибиотика. Имплант тоже обрабатывается специальным раствором, который убивает всевозможные микробы. После операции пациентка получает 5-дневный профилактический курс антибиотикотерапии.

Поэтому если хирург соблюдал все рекомендации по правильной установке имплантов, по антибиотикотерапии, если в операционной все стерильно и пациентка соблюдает рекомендации после операции, то все риски сводятся к минимумум. На сегодняшний день они находятся в пределах 2-3% от всех операций", - сообщил врач.

Подробнее на этот и другие вопросы Игорь Зверев ответил в интервью Клатч Онлайн: