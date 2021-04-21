Украина должна обеспечить молодым медикам хорошие институты наставничества и доступ к практике, чтобы удержать их хотя бы на несколько лет в стране.

Об этом сказал инфекционист Вадим Аристов в эфире программы “Конституционная кухня” с Геннадием Друзенко.

"Нужно понимать, что это не только с людьми. Нас превратили в такой ресурсный придаток крупных экономик. Однако, мы можем это изменить. Во-первых, создавая правильные точечные должности, так как в высокоспециализированных учреждениях достаточно денег и там можно удержать талантливых. Во-вторых, мы можем зарабатывать хотя бы на том, что есть эта утечка. То есть, мы можем молодых врачей хотя бы несколько лет удержать, чтобы они работали на наше население", - сказал Вадим Аристов.

По его словам, после этого придут новые специалисты и заменят их.

"Нужны хорошие институты наставничества, хороший доступ к практике. Потому что практика - она, в общем-то, бесценна. Если бы у нас были лучшие доступы к операционным, к этим всем клиникам, где ты работаешь с пациентами - то эти молодые врачи - они бы задерживались на дополнительные 2-3 года, чтобы набить руку", - добавил Аристов.

Он отметил, что нужно строить университетские госпитали, в которых молодые врачи будут проходить интернатуру, резидентуру, или получать специализацию. Также нужно создавать правительственные программы и отправлять украинцев на учебу за границу, с обязательством отработать несколько лет в Украине.

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