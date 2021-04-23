Государственно-частное партнерство было, есть и будет моделью для всех других аэропортов в Украине. Об этом в программе Яники Мерило «Субъективно с Яникой Мерило» заявил председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков.

«Надо все аэропорты и аэродромы синхронизировать и стабилизировать модель. Сейчас где-то оно в коммунальной собственности, где-то в государственной, где-то частный инвестор. Согласно тому, что мы имеем, и с Государственной программой по развитию аэропортов, все аэродромы будут в государственной собственности. Всем будет оперировать государство», - акцентирует внимание гость программы.

В то же время он продолжает: «Все терминалы будут в частной собственности, потому что частный собственник всегда более эффективен, чем государственный. То есть и Одесса, и Днепр, и Закарпатье, и все другие аэропорты, которые строятся за государственный счет, - будут работать по одной модели».

Но при условии, что мы не станем заложниками частного партнера.

«Все аэродромы – это инфраструктура, критическая для государства. В случае военных и других ситуаций это всегда должно оставаться в собственности государства. И будет оставаться. Но управлять по договору управления будет частный владелец. Здесь вопрос, каким образом государство может как можно больше денег с этого заработать», - делает вывод Хомяков.

По аэропорту в Закарпатье чиновник прокомментировал ситуацию следующим образом.

«Произошла ситуация, когда мы объявили, что рассматриваем место под строительство аэропорта, местные дельцы, к сожалению, поступили не очень с государственной стороны. Они побежали покупать эту землю, затем перекупать, чтобы потом государству втридорога продать. К счастью, ничего у них не получится, потому что мы определили другое место. Но пока держим его в секрете, пока не будет подписан меморандум с местными властями, с председателем облсовета, главами ОТГ и ОГА, чтобы, честно говоря, просто сохранить государственные деньги», - говорит чиновник.

Напомним, самолет с пассажирами разбился в аэропорту, кадры трагедии и данные о жертвах: "Вылетел за пределы полосы".

Как сообщала Politeka, авиакатастрофа потрясла Турцию, количество жертв возросло: "Среди погибших известный...", кадры трагедии.