Ивано-Франковский областной фтизиопульмонологический центр получил высоклассный рентген-аппарат от Фонда Рината Ахметова. Мероприятие прошло в рамках программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней».

‒ Центр получает высокоэффективный рентгеновский переносной цифровой диагностический аппарат «INDIagraf-02». Это оборудование дает возможность быстро и точно выявлять заболевания на ранних стадиях, что позволит оказывать более качественно неотложную, текущую и профилактическую медицинскую помощь населению, ‒ рассказал представитель ДТЭК Александр Воронкин.

В рамках программы «Ринат Ахметов ‒ Спасение жизней» Фонд уже реализовал несколько масштабных национальных проектов в сфере здравоохранения. В частности, проект «200 скорых для Украины» позволил повысить уровень экстренной помощи в стране. Новые 10 машины поступили и медикам Ивано-Франковской области. Это пять машин класса В, неонатальный автомобиль и четыре медицинских внедорожника на базе Toyota Land Cruiser. В рамках проекта Фонда «Борьба с COVID-19 в Украине» область получила 20 аппаратов ИВЛ, 13 400 экспресс-тестов и 12 000 защитных костюмов.

В свою очередь в облгосадминистрации отметили важную роль помощи Рината Ахметова.

‒ Фонд неоднократно помогал области как спецавтомобилями, так и аппаратами искусственной вентиляции легких, экспресс-тестами, ‒ сказал советник главы Ивано-Франковской ОГА Эдуард Греков.

По словам медиков, помощь Рината Ахметова всегда своевременна и необходима.

‒ Аппарат, который мы сегодня получаем от Фонда Рината Ахметова, был нам нужен давно. Тяжелобольные, которые находятся у нас, нуждаются в постоянном наблюдении. Таких пациентов невозможно отключить от аппарата ИВЛ, и как раз такой мобильный аппарат от Фонда позволяет сделать процедуру прямо в палате, – подчеркнул и.о. директора центра Любомир Малофий.

В целом история помощи Фонда Рината Ахметова центру началась 13 лет назад. Тогда Фонд передал медучреждению диагностический комплекс «Спектр». В прошлом году Ивано-Франковский областной фтизиопульмонологический центр получил от Фонда два суперсовременных аппарата искусственной вентиляции легких в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине».

‒ Проект «Борьба с COVID-19 в Украине» реализуется в рамках программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Это самая масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом. Проект не имеет аналогов, ведь в кратчайшие сроки опорные больницы по всей стране получили 337 тысяч экспресс-тестов, более 200 тысяч средств индивидуальной защиты и расходных материалов, 155 кислородных концентраторов. Для более 800 койко-мест в регионах был обеспечен доступ к стационарным и мобильным источникам кислорода, ‒ рассказала Юлия Ершова, директор Департамента коммуникаций Фонда.

Ключевым элементом помощи стали свыше 200 аппаратов ИВЛ – это самая крупная поставка подобного оборудования в Украину за время пандемии. Всего помощь Фонда получили 505 медучреждений в 203 населенных пунктах: как клиники в областных центрах, так и совсем небольшие больницы в маленьких городах и поселках. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все годы независимости нашей страны.