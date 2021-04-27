Говоря о российско-украинской войне вообще и о Крыме в частности, не стоит забывать, что у Турции в этом вопросе есть собственные интересы. Каких действий стоит ждать от неё?

Положение дел в программе Дмитрия Снегирёва «Политика наизнанку» комментирует украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Хорватия и Боснии и Герцеговине с 2010 по 2017 год, заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым с 2006 по 2007 год Александр Левченко.

«Конечно, каждое государство имеет свои интересы, а Крым – интерес в том числе и турецкий. Но Кремль говорит: если бы туда не вошла Россия, туда бы вошла Турция. Поэтому какая разница, кто бы забрал у Украины Крым? Так что к этому вопросу стоит подходить осторожно. Я должен сказать: нужно работать с Анкарой, нужно опираться на крымских татар – кто, как не они, заинтересован в освобождении Крыма?», - считает Левченко.

По его мнению, крымские татары доносят до руководства Турции правильные сигналы относительно того, откуда взялась проблема. Ведь её создала не Украина, а Россия.

«Корень всех проблем – политика России. В том числе и политика в отношении коренного населения полуострова», - говорит гость программы.

Ранее, как сообщает Politeka , Александр Левченко рассказал о том, насколько опасна информационная война, которую Россия ведёт против Украины.