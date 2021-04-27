Эксклюзивно для СLUTCH акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, заведующий женской консультацией КМПБ 3 Сергей Бакшеев рассказал об эпидуральной анестезии.

Акушер-гинеколог Сергей Бакшеев

«На сегодняшний день эпидуральная анестезия является единственным адекватным и поднимающим качество жизни женщины в родильном зале методом обезболивания родов и обезболивания при операции кесарево сечение.

Различают спинальную анестезию и эпидуральную.

Спинальная - это когда вводится маленький объем в спинальное пространство концентрированного раствора. У женщины отнимаются ноги, ими нельзя двигать, и врач может спокойно делать кесарево сечение. При этом женщина находится в сознании, она не чувствует боль и видит рождение ребенка.

Эпидуральная анестезия – это когда в эпидуральное пространство вводят большой объем малоконцентрированного анестетика. При этом женщина может ходить, приседать, может двигаться, но мы регулируем ее болевой порог.

Поэтому в современном акушерстве появился термин «аналгезия». Анестезия - это полное обезболивание, а аналгезия - снижение болевого порога до состояния комфорта роженицы. При том, что она чувствует схватки, может тужиться в любой позиции, но при этом роды не разрывают ее. Боль в родах не должна превращаться для вас в бой на ринге с братьями Кличко», - сообщил акушер-гинеколог.

Полный ответ Сергея Бакшеева на этот и другие вопросы смотри в интервью для Клатч Онлайн: