Поставщик электроэнергии, газа и энергоэффективных решений YASNO развивает устойчивый бизнес и способствует уменьшению воздействия на климат.

«Зеленые» продукты и решения YASNO позволяют снизить количество выбросов СО2 в атмосферу на 300 тысяч тонн в год. Экологический вклад поставщика отметил журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших», наградивший лидеров устойчивого бизнеса в Украине.

В рейтинг вошли также UFuture, Киевстар, «EPAM Украина», «Данон Украина», «Фармак», «Electrolux Украина» и другие компании. Их представители собрались на Саммите устойчивого бизнеса, организованном бизнес/ медиа бюро Ekonomika+ в партнерстве с Глобальным договором ООН в Украине и Ассоциацией лидеров устойчивого развития СУП, чтобы рассказать о проектах, которые позитивно влияют на общество.

Евгений Бушма, директор по продажам и обслуживанию клиентов YASNO, акцентировал на том, что, развивая устойчивый бизнес, поставщик помогает украинцам рационально потреблять энергоресурсы и повышать комфорт благодаря инновационным решениям.

По его словам, энергоэффективные наборы от YASNO позволяют уменьшить расходы на электроэнергию дома до 50%. В набор входят двухзонный счетчик с установкой «под ключ», смарт-розетки и LED-лампы. Благодаря «ночному» тарифу пользователи платят вдвое меньше за электроэнергию, потребленную с 23:00 до 07:00. Эконаборы установили более 50 тысяч украинских семей.Они снижают количество выбросов СО2 в атмосферу на 45 тысяч тонн в год.

В Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях, где YASNO поставляет электроэнергию населению, работают более 5 тысяч домашних солнечных электростанций. Их владельцы используют производимую электроэнергию для своих нужд, а излишек продают по «зеленому» тарифу. Просьюмеры способствуют уменьшению количества выбросов СО2 в атмосферу на 123 тысячи тонн в год.

За прошлый год электромобилисты зарядились на станциях сети YASNO E-mobility на более чем 565 тысяч кВт∙ч, что эквивалентно сокращению выбросов CO2 в атмосферу на 380 тонн.

«Больше всего возможностей для значительного уменьшения углеродного следа у крупных промышленных предприятий. YASNO инвестирует собственные средства в реализацию энергосервисных проектов, выполняет их «под ключ» и гарантирует клиентам снижение затрат на энергоресурсы. Экологическая составляющая таких проектов – это уменьшение выбросов СО2 в атмосферу. YASNO реализовал 80 энергосервисных проектов, инвестировав в них 500 млн грн. За год промышленные предприятия клиентов экономят 300 млн грн расходов на энергоресурсы и сокращают количество выбросов СО2 в атмосферу на 140 тысяч тонн», – рассказал Евгений Бушма.