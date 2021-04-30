Увенчаются ли мирные переговоры относительно войны в Донбассе положительными результатами? Политолог Руслан Бортник отрицательно ответил на этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».
Гость программы указывает на серьезные проблемы с мирными переговорами по Донбассу. И дело здесь даже не столько в том, что политики не могут договориться между собой.
«То, о чем мы даже договариваемся, скорее всего, не будет исполняться, потому что в принципе мы друг другу не верим и стратегические цели у нас разные», - объясняет он. Бортник добавляет, что и каких-то положительных результатов ждать не стоит, поскольку ожидания их тоже отличаются у каждой стороны.
Что касается переговорных площадок, то эксперт считает их эрзацем дипломатии: они не столько ведут переговорный процесс, сколько занимаются его имитацией. «Они сохраняют надежду общества в отношении того, что когда-то мир настанет», - объясняет Бортник. В то же время переговоры выстраивают определенные рамки, за которые конфликт не получается и не выливается, скажем, в эскалацию 2014 года.
Тем не менее, возможности достижения стратегического и полноценного мира сейчас Бортник не видит. Пусть стороны конфликта и сели за стол переговоров, обсуждают ситуацию, но в возвращении Донбасса Украине он признается, сомневается.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Дочь Ольги Сумской оказалась с подругой в неожиданном месте: «Как вас туда занесло?»
Звезда «Евровидения» Кончита Вурст в женском купальнике показала, в чем проведет лето: «Так противно…»
Кароль в компании любимого мужчины показала себя настоящую: "А жених-то подрос!"
Мишина вернулась в Киев, "подтвердив" худшие опасения о расставании с Эллертом: "С кумушками..."
Напоминаем, Бортник рассказал, в чем может быть роль спецпредставителя США по Донбассу.
Ранее Politeka сообщала о том, что Украине необходимо не НАТО, а именно США.