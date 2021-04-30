Увенчаются ли мирные переговоры относительно войны в Донбассе положительными результатами? Политолог Руслан Бортник отрицательно ответил на этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай24» .

Гость программы указывает на серьезные проблемы с мирными переговорами по Донбассу. И дело здесь даже не столько в том, что политики не могут договориться между собой.

«То, о чем мы даже договариваемся, скорее всего, не будет исполняться, потому что в принципе мы друг другу не верим и стратегические цели у нас разные», - объясняет он. Бортник добавляет, что и каких-то положительных результатов ждать не стоит, поскольку ожидания их тоже отличаются у каждой стороны.

Что касается переговорных площадок, то эксперт считает их эрзацем дипломатии: они не столько ведут переговорный процесс, сколько занимаются его имитацией. «Они сохраняют надежду общества в отношении того, что когда-то мир настанет», - объясняет Бортник. В то же время переговоры выстраивают определенные рамки, за которые конфликт не получается и не выливается, скажем, в эскалацию 2014 года.

Тем не менее, возможности достижения стратегического и полноценного мира сейчас Бортник не видит. Пусть стороны конфликта и сели за стол переговоров, обсуждают ситуацию, но в возвращении Донбасса Украине он признается, сомневается.

Напоминаем, Бортник рассказал, в чем может быть роль спецпредставителя США по Донбассу .