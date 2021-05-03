В период с 23 по 29 апреля территориальные и межрегиональные органы Государственной экологической инспекции провели 855 проверок по соблюдению природоохранного законодательства.

Как пишет Знай.юа, об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции Украины.

По фактам нарушений было составлено 1232 административных протокола. Сумма ущерба, предъявленная за экологические преступления, составила более 22 миллионов гривен.

Так, наиболее резонансное нарушение зафиксировано в Одесской области. Инспекция предъявила претензию ВК "Экология" на сумму 11,3 миллиона гривен за загрязнение земельного участка. Полигон твердых бытовых отходов, находящийся в пользовании предприятия, не был оснащен системой извлечения и обезвреживания фильтрата.

Также более 2 миллионов гривен убытков предъявлено Чао «Ингулецкий ГОК» в Днепропетровской области за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух без соответствующего разрешения.

Еще почти 2 миллиона гривен убытков должна оплатить Чао «ЖБИ-1», что в городе Киев за выбросы в атмосферный воздух без разрешительных документов.

Кроме того, в течение недели Госэкоинспекция зафиксировала ряд фактов незаконной вырубки деревьев, а именно: