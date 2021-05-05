28 апреля в Киеве прошел марш «вишиванок» в честь создания дивизии СС «Галичина». Это вызвало бурную реакцию среди мировой общественности. Есть мнение, что это была провокация, чтобы создать «картинку» для российских пропагандистов.

Политолог Руслан Бортник в своем блоге рассказал о деталях и значении для Украины марша в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве.

«Самой негативной новостью этой недели стал марш сторонников дивизии СС «Галичина» в Киеве. Этот марш очень интересен, он не линейный. Понятно, что если говорить об этической и юридической составляющей, то власть обязана была запретить этот марш, потому что законодательством Украины запрещается героизация частей Вермахта и дивизий СС», - отметил Бортник.

По мнению Бортника, с этической точки зрения проводить подобный марш в городе, где находиться Бабий Яр – неправильно. Как отмечает политолог, этот марш стал следствием конкуренции разных правых групп и попыток найти этими группами новые темы, которые можно развивать.

«После того, как «Европейская солидарность» стала националистической партией, для таких мелких сил как «Свобода», «Правый сектор» фактически не осталось политической ниши. Сейчас многие из них пытаются прощупать реакцию общества на способность принимать дивизию СС «Галичина»», - подчеркнул политолог.

Как отмечает Бортник, многие страны оценили эти события крайне негативно. По его словам, этот марш попадает под суждение, что в Украине «фашизм», что создаст «картинку» для россиян.

Напомним, Politeka публиковала заявление Бортника, что Блинкен приедет устанавливать новые американо-украинские отношения .