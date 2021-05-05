5 мая исполняется семь лет со дня создания одного из самых первых добровольческих подразделений - батальона "Азов", сегодня выросшего в полк специального назначения.

К годовщине подразделения "Азов" снял короткий фильм о своем боевом пути.

"За нашим путем наблюдал весь мир. От "черных человечков" без военного опыта до профессионального спецподразделения, которое выполняет широкий спектр задач", - подчеркнул действующий команды полка "Азов" Денис Прокопенко.

На счету "Азова" - освобождение Мариуполя, Марьинки и Широкино, участие в обороне Иловайска и многие другие военные операции.