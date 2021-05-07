Чего не хватает сегодня украинской территориальной обороне? На этот вопрос ответил генерал ВСУ Сергей Кривонос в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня», упрекнув руководство «Укроборонпрома». Он также отметил, что принятие закона Об оружии и О территориальной обороне объединило б общество Украины.

«Эти два закона достаточно мощно могло бы усилить украинское общество и объединить его», - убежден генерал ВСУ. По его мнению, их принятие, во-первых, дало бы инструмент усиления общества. Во-вторых, это было бы четкое сообщение для России: «У нас для вас еще дополнительные "приятные" сюрпризы появились, и каждый ваш шаг на нашей территории будет связан с лишним гробом в сторону Российской Федерации».

С другой стороны, Кривонос акцентирует на важной проблеме - это человеческий фактор. Он объясняет, что сегодня в Украине часто можно увидеть, как чиновники вместо работы и получения опыта скорее продвигают свои пиарные проекты.

Например, это быстрая смена должностей: сегодня еще замминистра, а завтра - работает в «Укроборонпроме» с высокой репутацией. «Немного побыл губернатором Херсонской области, навешивал лапшу президенту Украины, показывая "мощную" территориальную оборону, где один батальон отражает мощный морской десант», - приводит генерал пример.

Кривонос предполагает, что кто-то может этому верить, но профессионалы в сфере оборонно-промышленного комплекса и госуправления видят очередной пиарный ход. В то же время эта ситуация, объясняет он, только умножает государственные проблемы и распространяет среди населения разочарование во власти и ее способности решать проблемы.

Напоминаем, Кривонос рассказал, как фактор времени влияет на военную стратегию.

Ранее Politeka сообщала о том, что Кривонос назвал непрофессионализм главной проблемой государства во времена войны.