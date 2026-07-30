Тимчасові графіки відключення світла у Вінницькій області на 31 липня пов'язані з проведенням профілактичних робіт

Жителів Вінницької області попередили про планові графіки відключення світла, які запровадять на 31 липня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 31 липня триватимуть у зв'язку з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на електромережах. Енергетики виконуватимуть комплекс технічних заходів, спрямованих на підвищення надійності електропостачання, оновлення обладнання та запобігання аварійним ситуаціям.

За інформацією АТ «Вінницяобленерго», планові роботи проводитимуться у селі Порик. У зв'язку з ремонтом електромереж окремі споживачі тимчасово залишаться без електроенергії з 09:00 до 17:00 за такими адресами:

Свободи — 27, 30

Цього ж дня, планові відключення триватимуть і в селі Кривошиї. Роботи виконуватимуться з 09:00 до 17:00, а на період їх проведення електропостачання буде тимчасово припинене для частини будинків, що розташоваані на вулицях:

Виноградна — 1, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 30

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23

Гагаріна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56

Набережна — 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 32, 33

Надбужна — 30

Польова — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 31 липня будуть діяти в частині села Великий Митник. Знеструмлення триватимуть з 08:00 до 17:00 години за адресою:

Урочище Приміське — 1, 3.

31.07.2026, з 08:00 до 17:00, ремонтні бригади працюватимуть і в селі Будків. Через виконання профілактичних заходів тимчасові відключення електроенергії заплановані на вулиці:

Садова — 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.

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