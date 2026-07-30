Графіки відключення світла у Черкаській області на 31 липня запроваджуються у межах планового технічного обслуговування.

Українцям показали детальні графіки відключення світла у Черкаській області на 31 липня, що носять плановий характер, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 31 липня будуть діяти через планові та профілактичні роботи в електромережах. Радимо бути готовими до обмежень, тому варто заряди пристрої та тримати павербанки напоготові.

За даними «Черкасиобленерго», у місті Умань перший етап планових відключень триватиме з 08:00 до 15:00. На період виконання технічних робіт без електроенергії тимчасово залишаться окремі споживачі за такими адресами:

Потоцького — 51а, 51б, 53, 54/1, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61а, 62, 64, 66, 70

пров. Піковецький — 9

Цього ж дня планові відключення електроенергії торкнуться і села Паланка. З 08:00 до 17:00 без світла тимчасово залишаться окремі споживачі за адресами:

М. Грушевського — 3б.

Захисників України — 3, 4, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 38а, 38б, 39, 40, 41.

Також 31 липня з 08:00 до 17:00 планові ремонтні роботи проводитимуться у селі Піківець. У зв'язку з цим електропостачання буде тимчасово припинене для окремих будинків на таких вулицях:

Уманська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 48

Дружби — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50

Козацька — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

Робітнича — 2, 4.

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