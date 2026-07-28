Етап модернізації Київстару в Запорізькій області з серпня стане важливим для українців.

Компанія "Київстар" оголосила про новий етап модернізації мережі у Запорізькій області з серпня, повідомляє Politeka.net.

Починаючи з 4 серпня 2026 року в окремих містах і районах регіону технологію 3G поступово виведуть з експлуатації, а вивільнений частотний ресурс спрямують на розвиток 4G.

Інформацію про це надає сама компанія на своєму сайті.

До переліку населених пунктів, де відбудуться зміни, увійшли Запоріжжя, а також Василівський, Запорізький і Пологівський райони. Завдяки оновленню оператор планує підвищити швидкість передачі даних, покращити стабільність інтернет-з'єднання та збільшити загальну якість роботи мобільної мережі.

У компанії наголошують, що відмова від технології третього покоління є частиною міжнародної практики. Провідні телекомунікаційні оператори світу вже кілька років переводять частотний ресурс на сучасніші стандарти зв'язку, які дозволяють ефективніше використовувати мережеву інфраструктуру та забезпечувати кращий рівень сервісу.

Етап модернізації Київстару в Запорізькій області з серпня також означатиме необхідність перевірити сумісність власного обладнання. Якщо смартфон підтримує 4G, але використовується застаріла SIM-картка, її можна безкоштовно обміняти на USIM у фірмовому магазині оператора. При цьому номер телефону, тарифний план і підключені послуги залишаться без змін.

Окремо абонентам рекомендують перевірити налаштування мобільного пристрою. Для стабільної роботи зв'язку варто активувати автоматичний вибір мережі та, за наявності такої можливості, увімкнути технологію VoLTE, яка забезпечує якісніші голосові дзвінки через мережу четвертого покоління.

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