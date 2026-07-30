Дефіцит продуктів в Львівській області може позначитися на пропозиції окремих видів.

Дефіцит продуктів в Львівській області може стати одним із наслідків скорочення використання азотних добрив, адже аграрії повідомляють про проблеми із забезпеченням господарств та прогнозують нижчий урожай у новому сезоні, пише Politeka.net.

За словами фермерів, вартість азотних добрив цього року зросла більш ніж на 10%. Крім цього, навесні на ринку спостерігалася тимчасова нестача, через яку окремі господарства не могли своєчасно придбати необхідні ресурси для підживлення посівів.

Агрономи наголошують, що азот залишається одним із найважливіших елементів для розвитку культур. Його нестача уповільнює ріст рослин, погіршує процес фотосинтезу та безпосередньо впливає на майбутню врожайність. Ефективної заміни такому компоненту наразі немає.

Фахівці зазначають, що використання азотних добрив скоротилося приблизно на 20–30% порівняно з минулим роком. Якщо така тенденція збережеться, дефіцит продуктів в Львівській області може позначитися на пропозиції окремих видів продовольства та спричинити додатковий тиск на ціни.

Експерти пояснюють ситуацію скороченням внутрішнього виробництва, труднощами з електро- й газопостачанням, наслідками російських атак, а також логістичними проблемами. Додаткові витрати формують дорожче пальне, акцизна політика та можливе збільшення вартості залізничних перевезень.

За попередніми оцінками, урожайність зернових культур цього сезону може зменшитися на 15–20%. Це здатне вплинути на обсяги експорту, доходи сільськогосподарських виробників і бюджетні надходження.

Для покращення ситуації представники аграрної галузі пропонують тимчасово скасувати мито на імпорт азотних добрив, переглянути акцизи на дизельне пальне для сільгосптехніки та розширити можливості постачання необхідної продукції в Україну.

Джерело: agronews

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