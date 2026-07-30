Графіки відключення світла у Миколаївській області на 31 липня будуть тривати багато годин.

Графіки відключення світла на 31 липня будуть тривати у багатьох населени пунктах у Миколаївській області, повідомляє видання Politeka.net.

Жителів Миколаївської області попередили про планові відключення електроенергії, які триватимуть у зв'язку з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на електромережах. Тимчасові обмеження необхідні для технічного обслуговування обладнання та підвищення надійності електропостачання.

За інформацією АТ «Миколаївобленерго», графіки відключення світла у Миколаївській області на 31 липня будуть тривати у селі Явкине. Так, з 09:00 до 17:00 години планові відключення електроенергії діятимуть у зв'язку з проведенням технічних робіт. Без світла тимчасово залишаться окремі будинки на таких вулицях:

Б. Хмельницького, 49, 51, 54, 57, 59, 67, 70, 71, 76, 84, 89, 90, 98, 102

Грушевського, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 125, 127, 129, 130, 135, 137, 139, 141, 149

Молодіжна, 56, 60, 62, 64, 75, 76, 77, 82, 83, 84, 88, 91, 95

За інформацією енергетиків, у зазначений час планові роботи проводитимуться у селі Добре з 09:00 до 17:00 години. На період їх виконання без електроенергії тимчасово залишаться окремі споживачі за такими адресами:

Другий пров. — 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Командовського — 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111.

Набережна — 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 32, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58.

Перший пров. — 1.

Третій пров. — 1, 4.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Миколаївській області: які додаткові гроші отримають жителі.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Миколаївській області: за доводиться переплачувати покупцям.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Миколаївській області: яка ситуація склалась і з чим пов'язані проблеми.