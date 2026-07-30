Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко заявив, що щодо ксенофобії і нападів на українців у Польщі треба використовувати всі механізми – юридичні, медійні, громадські, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Українці приїжджають, працюють, платять податки у польський бюджет, намагаються шукати шляхи інтеграції в суспільство. І це на відміну від багатьох вихідців (нікого не хочу образити, але давайте скажемо), які приїжджають з Азії, з Близького Сходу, з Африки і не дуже одразу поспішають знаходити роботу, а користуються соціальними виплатами. Але вони об'єднуються в громади і їх починають не те, що боятися, але поважати їх. Вони змушують себе поважати. Треба змусити себе поважати в інших країнах», – пояснює Олександр Мусієнко.

За його словами, потрібно працювати з нашою діаспорою, по-перше, щоб українці поверталися додому, це пріоритет, по-друге, потрібно захищатись різними засобами. Як підкреслює експерт, йдеться не про протизаконні дії, ні, треба дотримуватися законодавства Польщі та інших країн, але водночас треба заявляти про себе, щоб не було нападів на українців.

Окрім того, додає він, має бути максимальна реакція, прем’єр Туск уже висловився, але має висловитись і президент, а правоохоронні органи мають вийти з роз’ясненням, що передбачена кримінальна відповідальність, мають притягнути винних до цієї відповідальності, мають втихомирювати своїх радикалів.

«Ксенофобія суперечить правилам, стандартам і принципам ЄС, а Польща все ж таки – член ЄС. Більше того, я би радив підняти це питання у Європарламенті, у Раді Європи, в ОБСЄ, в усіх європейських інституціях, щоби привернути до цього увагу. Треба зібрати всі факти порушення правил і насильства щодо українців у Польщі та інших країнах і підняти це питання. Важливо, щоби це почули і в Брюсселі, і в Страсбурзі, і в інших центрах ухвалення рішень. І об'єднуватися для захисту», – стверджує Олександр Мусієнко.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман розповів, що путін захопився війною і вважає, що інакше нічого робити, тож дипломатія не допоможе, за нього мають взятися спецслужби.

Також Politeka писала про те, що Мусієнко розповів про підсумки зустрічі із Трампом: «Готовий підтримувати Україну до кінця своєї каденції».