Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області надається за кількома адресами.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області і надалі залишається доступним завдяки жителям Одеси, які безоплатно надають прихисток людям, вимушеним покинути свої домівки через війну, повідомляє Politeka.net.

Наразі переселенцям пропонують кілька варіантів розміщення. Кожен має власні умови, тому перед заселенням рекомендують обговорити всі організаційні питання безпосередньо з господарями.

Одна з актуальних пропозицій знаходиться на проспекті Князя Володимира Великого. Там готові надати окрему кімнату у трикімнатній квартирі для самотньої жінки віком від 60 до 70 років. Помешкання обладнане всім необхідним, а власники також готові допомогти з оформленням статусу внутрішньо переміщеної особи.

Ще один варіант доступний на вулиці Жуковського. Майбутній мешканці пропонують кімнату у двокімнатній квартирі, де проживає 68-річна жінка. За словами господині, сторонній догляд їй не потрібен, однак вона шукає людину для спільного проживання та щоденного спілкування.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області також можуть отримати жінки, які втратили власну оселю, не мають близьких родичів і потребують постійного прихистку. Для такої категорії заявниць передбачені окремі кімнати без орендної плати.

Перед переїздом спеціалісти радять уточнити тривалість проживання, побутові умови та інші важливі деталі. Це допоможе уникнути непорозумінь і зробить заселення комфортним для всіх сторін.

Перелік доступних адрес регулярно оновлюється. Через значний попит окремі варіанти швидко знаходять нових мешканців, тому потенційним отримувачам рекомендують звертатися без зайвих зволікань.

Джерело: Допомагай

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