Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 31 липня спрямовані на підвищення надійності електропостачання.

Через планові та профілактичні роботи в електромережах введено графіки відключення світла у Кіровоградській області на 31 липня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 31 липня пов’язані з проведенням технічних робіт на електромережах, необхідних для підтримання стабільної роботи системи електропостачання. Мешканців закликають заздалегідь підготуватися до тимчасової відсутності світла та врахувати періоди відключень під час планування повсякденних справ.

За інформацією АТ «Кіровоградобленерго», у Павлиші електропостачання буде обмежене з 09:00 до 18:00. Без світла тимчасово залишаться окремі будинки за такими адресами:

Коцюбинського — 2а

пров. Коцюбинського — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 3а, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 63, 8, 9

Також із 09:00 до 18:00 планові роботи триватимуть у селі Підлісне. Електроенергія буде тимчасово відсутня за такими адресами:

Фонтанна — 1, 2, 6

Івана Франка — 29

Авдієвського — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26а, 27, 28А, 29, 3, 31, 35, 37А, 41, 6, 7, 9

Окрім цього, 31 липня з 09:00 до 17:00 графіки відключення світла діятимуть у населеному пункті Вищі Верещаки. Знеструмлення торкнуться таких адрес:

Польова — 11, 13, 18, 21, 28, 29, 3, 30, 34, 37, 39, 41, 43, 5, 57, 7, 8, 9

Тясминська — 100, 116, 120, 122, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 55, 57, 59, 61

Шкільна — 1, 5

Ще одне планове відключення заплановане у селі Бурякове — також з 09:00 до 17:00. Без електропостачання тимчасово залишаться мешканці будинків за адресою:

Лісова — 1, 11, 13, 19, 2, 20, 22, 3, 9.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гроші на додачу до пенсії: в ПФУ пояснили, хто може отримати доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: де і кому готові надати допомогу.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: мешканці зіштовхнулися з новою проблемою.