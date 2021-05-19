В программе «Что дальше?» на канале «Знай24» современный украинский мыслитель, общественный деятель, философ, футуролог и юрист Алексей Толкачев обосновал эффективность передачи государственных функций обществу.

Прежде всего гость программы отмечает, что процесс децентрализации имеет гораздо большее значение для государства, чем общество себе представляет. Он вспоминает, что с 1992 года проекты Конституции Украины содержали отдельный раздел о гражданском обществе. «Местное самоуправление – это одна из форм гражданского общества по территориальному признаку», - отмечает Толкачев.

Футуролог обращает внимание на то, что украинский народ всегда перекладывал ответственность за свои проблемы на государство, а надежды на их решение - на президента. Тем не менее, Толкачев придерживается мнения, что решать эти проблемы должна не верхушка власти, а те, кто с ними лучше знаком и в принципе ближе к ним находится.

«Своя рубашка ближе к телу. Поэтому местные территориальные громады как структура гражданского общества, безусловно, значительно эффективней могут управлять своей территорией, чем министры, депутаты и государство сверху», - говорит эксперт.

Он объясняет, как это работает: население платит налоги, а местное самоуправление использует их для решения общественных проблем. По мнению Толкачева, принять большинство решений и реализовать большинство проектов может и само общество даже без участия местного самоуправления, например, благодаря краудфандингу. «Вот мне кажется, что вот эта форма самоорганизации краудфандинга – за ней будет будущее», - подчеркивает он. Эксперт прогнозирует, что и в дальнейшем государственные функции будет брать на себя общество.

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