В программе «Чаплыга отвечает» политолог Михаил Чаплыга поделился своим видением Украины в будущем и объяснил, что развить прежде всего нужно образовательную систему.

По мнению эксперта, изменения нужно не ждать после щелчка, а осуществлять их самим. Прежде всего Чаплыга обращает внимание на необходимость реформирования образовательной системы Украины. «Нужно открыть настоящие университеты, а не эти "машинки по производству "корочек"», - иронизирует он.

Итак, предложение политолога состоит в том, чтобы все имеющиеся у государства ресурсы бросить на развитие системы образования. По его мнению, Украине не хватает в частности качественных заведений среднетехнического образования.

В то же время Чаплыга подчеркивает, что речь идет не о возрождении прежней системы образования, а о построении совершенно новой, ориентированной на будущее. Это касается, по его мнению, всех уровней образования: от детского сада и до университетов. «Нам надо каленым железом выжечь всю эту «селюковщину» из садика и школы», - утверждает эксперт. Он отмечает, что уже с детского сада начинается деградация детей, а потому программа должна соответствовать современному миру.

Поэтому Чаплыга обосновывает необходимость сконцентрировать все ресурсы государства в данной сфере. Именно в этом направлении, кстати, он и видит будущую Украину. «Я вижу страну в первую очередь образованной», - признается политолог.

Напоминаем, Чаплыга рассказал, как сегодня мир делится на коалиции и где место Украины среди них.

Ранее Politeka сообщала о том, что Чаплыга назвал риски открытия рынка земли.