Украине стоит рассчитывать на миграцию ее граждан туда, где большие зарплаты. Об этом предупредил политик и общественный деятель Геннадий Балашов в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

Гость программы предупреждает, что Украину действительно развивают как европейское государство, но скорее не для самых украинцев, а для иностранных корпораций. «У нас будут замечательные дороги, только ездить будем не мы, а европейцы», - отмечает он. В таком случае политик ставит вопрос, а удастся ли вообще уберечь государство для его же граждан.

Украинцы, по словам Балашова, будут мигрировать, как и раньше, туда, где большие зарплаты. Поэтому, отмечает он, хорошая украинская медицина, честная полиция, министры и говермент - все это останется для 25 миллионов населения. «Вы не сможете заработать свой первичный капитал при существовании налога на добавленную стоимость 20%, таможенных пошлин, которые сейчас 32% при ввозе любого товара», - объясняет политик.

В конце концов, говорит он, осуществить какие-то демократические процедуры при нищете народа невозможно. По мнению Балашова, украинцы изменят страну своего проживания: выберут ту, где можно просто заработать. «То есть они будут отчуждены от возможности сформировать свой капитал на своей территории», - заключает эксперт.

Напоминаем, Балашов заявил, что досрочных парламентских выборов не будет.

Ранее Politeka сообщала о том, что Кущ предупредил о возможности превращения Украины в жесткую президентскую республику.