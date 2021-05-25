В интернете до сих пор "гуляет" огромное количество информации о том, что генно-модифицированные продукты есть категорически нельзя, потому что это может спровоцировать развитие огромного количества заболевания. Так ли это на самом деле?

Генетик, перинатолог, метаболист, доктор наук Людмила Турова специально для Clutch рассказала о том, стоит ли опасаться употребления продуктов с ГМО.

"Результаты исследований ученых однозначно показывают, что с человеком, употребляющим продукты с ГМО, ничего не произойдет.

Продукты с ГМО на самом деле в мире используются уже давно. Хочу сказать тем, кто боится, что в нашей стране очень много продуктов с ГМО – пожалуйста, не бойтесь. Это очень дорогостоящий процесс, который в нашу страну придет еще не скоро. На то, чтобы создать такой продукт, необходимы огромные средства и большая команда ученых.

В чем смысл ГМО? К примеру, ученые меняют ген картофеля, чтобы он был не привлекателен для колорадского жука. Для него овощ будет иметь совершенно другой аромат. Однако на клетку человека это никак не подействует. Эта информация не встраивается в наши клетки", - сообщила генетик.