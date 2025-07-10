Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».
«Государство нашло еще один способ улучшить жизнь пенсионеров. Хочешь пенсию для папы или мамы? Помоги сам, заплати 42 000 гривен за год стажа», - отмечает Екатерина Котенкова.
По словам журналистки, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 32 года страхового стажа, если не хватает хотя бы нескольких месяцев, пенсию не дадут. Но вот, констатирует она, государство нашло выход – дети могут докупить стаж для родителей. Как отмечает журналистка, 1 месяц стажа стоит 3520 гривен, то есть за год это выходит 42 240 гривен.
«Стаж до 2004 года купить нельзя. И нельзя купить стаж за время, когда мама была в декрете, то есть она вырастила ребенка, но пенсию за это не получит. Теперь ребенок должен заплатить за то, что не сделало государство. Почему? Иначе мама будет работать до 63, 65 лет, как-то так. А если не купишь, пенсия, как я уже сказала, в 63, в 65 лет, потому что достаточного стажа для пенсии нет. Или вообще не назначают и дают соцпомощь, которая совсем маленькая, я бы сказала ниже уровня выживания», - комментирует Екатерина Котенкова.
Как объясняет журналистка, если вы все же решили докупить стаж, то договор можно заключить в налоговой или онлайн через портал Пенсионного фонда. Но есть важный нюанс, подчеркивает она: оплата должна быть произведена в течение 10 дней, а не успел – не будет стажа.
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