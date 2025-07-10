Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что в Украине была проведена новая реформа, согласно которой украинцы могут докупить стаж для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Государство нашло еще один способ улучшить жизнь пенсионеров. Хочешь пенсию для папы или мамы? Помоги сам, заплати 42 000 гривен за год стажа», - отмечает Екатерина Котенкова.

По словам журналистки, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 32 года страхового стажа, если не хватает хотя бы нескольких месяцев, пенсию не дадут. Но вот, констатирует она, государство нашло выход – дети могут докупить стаж для родителей. Как отмечает журналистка, 1 месяц стажа стоит 3520 гривен, то есть за год это выходит 42 240 гривен.

«Стаж до 2004 года купить нельзя. И нельзя купить стаж за время, когда мама была в декрете, то есть она вырастила ребенка, но пенсию за это не получит. Теперь ребенок должен заплатить за то, что не сделало государство. Почему? Иначе мама будет работать до 63, 65 лет, как-то так. А если не купишь, пенсия, как я уже сказала, в 63, в 65 лет, потому что достаточного стажа для пенсии нет. Или вообще не назначают и дают соцпомощь, которая совсем маленькая, я бы сказала ниже уровня выживания», - комментирует Екатерина Котенкова.

Как объясняет журналистка, если вы все же решили докупить стаж, то договор можно заключить в налоговой или онлайн через портал Пенсионного фонда. Но есть важный нюанс, подчеркивает она: оплата должна быть произведена в течение 10 дней, а не успел – не будет стажа.

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