Политтехнолог Сергей Гайдай объяснил, что ни общество, ни власть не должна была возлагать надежды на Трампа в вопросе окончания войны, ведь перебрасывание ответственности – это не путь к победе, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги» с Русланом Бортником.

Как утверждает гость программы, когда речь идет о войне, то не бывает решений неполитических, ведь война – это политика другими средствами, поэтому и решение США о приостановке помощи политическое. По словам эксперта, когда еще только появились результаты выборов в США, он сразу сказал, что нам надо забыть о Трампе.

«Общество тогда разделилось на две половинки. Одни приход Трампа воспринимали как катастрофу. Почему? Потому что он активно заявлял о том, что в отличие от Байдена с этой войной разберется очень быстро, договорится с путиным и разберется. А другая часть общества говорила, что когда Трамп поймет, что с путиным нельзя разобраться дипломатическим путем, он ударит санкциями или завалит нас оружием», - рассказывает Сергей Гайдай.

По словам эксперта, он с самого начала был уверен, что Трамп ничего не сделает с путиным, но наша власть просто словит момент, воспользуется его обещанием остановить войну и снимет ответственность за мир с себя. То есть, объясняет он, с контрнаступлением в 2023 году не вышло, но пришел Трамп, он обещал все сделать.

«И я оказался совершенно прав. Последние полгода главная тема всего инфопространства Украины – Трамп. Причем дискурс, который так или иначе спровоцирован и поддерживается властью и блогерами, носит признаки безумия. С одной стороны, вы объявляете Трампа московским агентом, идиотом, человеком, который некомпетентен, демонстрируете опросы КМИС, где 72% украинцев считают Трампа врагом, рисуете на него карикатуры, а с другой – стоите на коленях с протянутыми руками и говорите: «Трамп, спаси нас». Давайте определимся. Если он наш враг, то как раз надо идти по моему плану. Забудьте о нем, Трампа как спасительного круга для нас нет. Мы должны действовать самостоятельно», - объясняет Сергей Гайдай.

Как сообщала Politeka, Дубина заявил, что больше всего украинцев беспокоит коррупция, на ее фоне даже российские обстрелы не так страшны.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман о Трампе и разочаровании в путине: «Это прозрение наступает очень медленно».