Каждый член семьи может по-разному переносить коронавирус. Читай далее, чтобы узнать почему.

Генетик, перинатолог, метаболист, доктор наук Людмила Турова специально для Clutch рассказала о том, как гены влияют на тяжесть течения коронавируса.

"Да, это правда и это уже доказано. Есть генетически обусловленная склонность к восприимчивости к тем или иных инфекционным заболеваниям, в том числе и коронавирусу.

Это дает ответ на вопрос о том, почему в одной семье живут три-четыре человека, но все они переносят болезнь по-разному: один – тяжело, другой – вообще никак, третий – средней тяжести. Это связано с тем, что у каждого из этих людей есть своя генетически-обусловленная склонность, за которую отвечает определенная группа генов", - сообщила генетик.