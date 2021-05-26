Актер юмористического и разговорного жанров Владимир Данилец в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» рассказал, как ему удается сохранить позитивный настрой по жизни

«Это, наверное, характер. Даже если у меня плохое настроение – у меня все равно оно хорошее. Вот я научился за какое-то время… К плохому относиться спокойно. Ну вот оно есть, его надо отставить, и жить дальше. Я это научился делать. Да, бывают, конечно, какие-то моменты… Не депрессионные, а просто вот надо побыть одному, надо что-то переварить», - говорит актер.

По словам комика, в такие моменты его поддерживает жена.

«Во всяком случае у меня всегда хорошее настроение, даже если плохо, даже если что-то очень плохо. Потому что юмор – это действительно какое-то… Большое лечебное лекарство», - сказал Данилец.

Также актер признается, что он и его коллега Владимир Моисеенко (Данилец и Моисеенко – участники комик-дуэта «Кролики», - ред.) не любят давать интервью, потому что не знают, что отвечать на некоторые вопросы журналистов.

Кроме того, он заявил, что в Википедии о нем указано много неправильной информации, в частности о месте рождения и семье.

«Там вообще ни одного слова правды! Это ужас! Я прочитал, я не знал, что вообще такое пишут. Один раз я почитал… Вообще моя мечта – разбить то, что пишут в этой Википедии. Я не могу ее читать, там вранья куча!», - возмутился Данилец.

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