Необходимо учитывать определенные факторы

Генетик, перинатолог, метаболист, доктор наук Людмила Турова специально для Clutch рассказала про врожденный иммунитет и терапию стволовыми клетками.

"Врожденный иммунитет - это врожденная способность организма противостоять всем неблагоприятным факторам внешней среды. Она обусловлена генетически. Сейчас новая эра в медицине и мы можем максимально воздействовать и поднимать резистентность организма и устойчивость к различным заболеваниям, в том числе с помощью вакцинации", - рассказала генетик.

Также Людмила Турова ответила на вопрос о том, как работают стволовые клетки.

"Стволовые клетки могут найти "слабое звено" и его простимулировать. Если таким слабым звеном является онкопроцесс, то стволовые клетки будут стимулировать онкопроцесс. Поэтому прежде чем назначать терапию стволовыми клетками мы должны точно знать, что у человека нет склонности к любому неправильному процессу", - сообщила врач.

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