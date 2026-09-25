Доплати для пенсіонерів в Запорізькій області можна оформити через сервісні центри Пенсійного фонду. Йдеться про державну соціальну допомогу на догляд — грошову надбавку, яка призначається до пенсії за певних умов.

Грошова допомога в Запорізькій області для пенсіонерів має ще один важливий напрям — державну соціальну допомогу на догляд. У Головному управлінні Пенсійного фонду України пояснили, кому вона належить і як її оформити, а також наголосили, що виплата призначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261.

Доплата на догляд — це не окрема пенсія, а грошова надбавка, яку щомісяця виплачують разом із уже призначеною пенсією. Її отримують ті, хто за станом здоровʼя потребує постійного стороннього догляду, зокрема особи з інвалідністю, та не мають права на пенсію за віком або за вислугою років.

Хто має право на доплату

Право на державну соціальну допомогу на догляд мають громадяни України, які постійно проживають в Україні, а також іноземці та особи без громадянства, що легально перебувають на території держави. За Законом «Про психіатричну допомогу» ця допомога належить особам, яким призначено пенстію по інвалідності або за віком та яким через інвалідність І чи ІІ групи необхідний постійний сторонній догляд.

Окремо в законодавстві виокремлюються категорії за статтями 7 Законів «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального змісту» та «Про психіатричну допомогу». Тим, кому вже виповнилося 80 сороків, допомогу призначають на підставі висновку лікувально-каліфікаційної комісії (ЛКК) або зазначених законів.

Які документи потрібні

Для призначення виплати необхідно подати заяву і документи до сервісного центру ПФУ. Перелік включає: паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу; реєстраційний номер облікової картки платника податку; декларацію про доходи; рішення щодо визнання особи недієздатною або визнання особи такою, що потребує догляду; довідку про обставини, що спричинили потребу в догляді.

Для осіб з інвалідністю І групи додатково потрібен висновок МСЕ або ЛКК, а для осіб, які досягли 80 років, — висновок ЛКК про те, що вони продовжують потребувати стороннього догляду. Для тих, хто не має права на пенсію, допомога призначається на умовах окремого переліку.

Заява разом із документами розглянувна органами ПФУ протягом 10 календарних днів. За результатами розгляду приймається рішення про призначення або відмову. Якщо відмовлено, заявника присьмово повідомляють із зазначенням причин та порядком оскарження. Доплату на догляд виплачують щомісяця одновременно з пенсією, що робить їх зручною для отримувача.

Мешканця Запоріжжя та області можуть звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ або оформувати заяву через електронний кабінет на порталі електронних послуг фонду. Це дає змогу, не виходячи з дому, зібрати сканих документів і подати їх онлайн.

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