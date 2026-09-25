Доплати для пенсіонерів в Миколаївській області нараховуються тим, хто досяг певного віку. У Пенсійному фонді пояснили, кому з 70 років автоматично додають гроші до виплати та який розмір надбавки діє зараз.

Доплати для пенсіонерів в Миколаївській області нараховуються автоматично після досягнення певного віку — звертатися до органів Пенсійного фонду для цього не потрібно. Щомісячну надбавку додають трьом групам отримувачів залежно від дати народження.

Як пояснили у Пенсійному фонді України, умовою для отримання надбавки є розмір пенсійної виплати: від 1 січня 2026 року вона не має перевищувати 10 340,35 гривні. Це верхній поріг і головна вимога для призначення доплати.

Скільки додають до пенсії за віком

Розмір надбавки залежить від того, скільки років виповнилося пенсіонеру. Людям від 70 до 74 років додають до пенсії 300 гривень щомісяця. Тим, кому виповнилося від 75 до 79 років, — 456 гривень. Пенсіонерам від 80 років і старшим до виплати додають 570 гривень.

Важливий нюанс: доплата розраховується наростаючим підсумком. Коли людина досягає 75 років, вона отримує не 456 гривень із нуля, а лише різницю. Якщо їй уже було призначено 300 гривень за вік 70 років, після 75 років загальний розмір надбавки становитиме 456 гривень, тобто додатково ще 156 гривень.

Чи потрібно звертатися в Пенсійний фонд

Доплата призначається автоматично — звертатися до сервісного центру ПФУ не потрібно. Нарахування починається з дня, коли пенсіонеру виповнився відповідний вік. Наприклад, якщо людина народилася 1 числа, повний розмір надбавки вона отримає вже за той місяць, у якому настав день народження.

Якщо ж день народження припадає, приміром, на 20 число, надбавку нарахують пропорційно — лише за ті дні, що залишилися до кінця місяця. Через таку формулу розрахунку багато пенсіонерів фактично отримують доповнення лише з наступного місяця.

Такі доплати до пенсії за віком діють однаково по всій країні, зокрема і для мешканців Миколаївської області. Сума йде разом з основною пенсією, тож окремої заяви подавати не треба.

Як повідомляє ПФУ, пенсіонери можуть перевірити наявність такої надбавки в особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду або уточнити інформацію за телефоном контакт-центру.

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