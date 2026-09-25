Початок опалювального сезону 2026 в Хмельницькій області вже на завершальному етапі підготовки — комунальне підприємство «Хмельницьктеплокомуненерго» технічно готове подавати тепло в оселі містян.

Початок опалювального сезону в Хмельницькій області виходить на фінішну пряму — комунальники завершують підготовку тепломереж до холодів і вже наповнюють систему водою.

Про це розповів заступник хмельницького міського голови Василь Новачок, повідомляє видання «Є ye.ua». За його словами, роботи перебувають на завершальному етапі.

Що вже зробили комунальники

Комунальне підприємство «Хмельницьктеплокомуненерго» замінило понад 3,5 кілометра мереж, які потребували ремонту, та майже 200 засувок. Систему вже поступово наповнюють водою.

«Тобто технічно «Хмельницьктеплокомуненерго» до початку опалювального сезону готове», — наголосив Василь Новичок.

Коли увімкнуть опалення

Старт опалювального сезону залежатиме від погодних умов та рішень державних органів влади, а також від можливих обмежень на використання газу від «Нафтогазу» чи уряду.

Торік опалювальний сезон розпочався 1 листопада, бо така була вказівка від центральної влади. Якщо подібних обмежень не буде, тепло увімкнуть одразу з настанням холодів.

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