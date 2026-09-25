Подорожчання продуктів в Хмельницькій області триває — за даними індексу цін Мінфіну найбільше зросли ціни на яйця, варену ковбасу та гречку. Порівняно з серпнем деякі позиції додали понад 40%.

Комунальні справи у Хмельницькій області не єдина тема, що турбує мешканців — восени помітно дорожчає і продуктовий кошик. За свіжим індексом споживчих цін порталу Мінфін (оновлення на 24 вересня), подорожчання продуктів в Хмельницькій області набирає обертів: лідерами зростання стали курячі яйця, варена ковбаса та гречка.

Найбільш відчутно за місяць подорожчали курячі яйця. Десяток яєць «Ясенсвіт» категорії С1 зараз коштує в середньому 84,25 грн, тоді як у серпні — 59,49 грн. Десяток «Квочки» С1 подорожчав із 57,12 до 78,99 грн. Тобто ціна на яйця зросла більш ніж на 40% — це найрізкіший стрибок серед базових продуктів.

Що з крупами, м'ясом та олією

Гречка також пішла вгору: кілограм тепер коштує в середньому 78,95 грн проти 74,63 грн у серпні. У різних мережах розкид цін помітний — від 69,90 грн у Metro до 99,00 грн у Megamarket.

Варена ковбаса «Алан» лікарська подорожчала з 482,63 до 529,48 грн за кілограм, тобто ще на кілька десятків гривень. Свинина теж зростає: грудинка — у середньому 221,82 грн за кіло (у серпні 205,75 грн), а ошийок — 332,33 грн (було 314,38 грн).

Олія та борошно подорожчали помірно

Соняшникова олія «Олейна» 850 мл коштує близько 107,30 грн за пляшку (у серпні — 100,68 грн), «Щедрий Дар» — 100,66 грн. Пшеничне борошно «Хуторок» подорожчало зовсім трохи: кілограм тепер 36,72 грн проти 35,88 грн у серпні.

Дані портал Мінфін збирає з реальних цінників мереж Auchan, Novus, Metro та Megamarket і оновлює щоденно, тож цифри відображають фактичні ціни на полицях, а не оцінки. Порівняння «серпень → вересень» показує, що найшвидше дорожчає білкова група — яйця та м'ясні продукти, тоді як бакалія росте повільніше.

Раніше Politeka повідомляла, коли у Хмельницькій області увімкнуть опалення у 2026 році.