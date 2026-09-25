Через аварію на водопровідних мережах 25 вересня кілька вулиць Полтави залишилися без води. У «Полтававодоканалі» назвали адреси та розповіли, коли відновлять водопостачання.

Відключення води у Полтаві сталося 25 вересня — через аварію на водопровідних мережах комунальники тимчасово припинили водопостачання одразу на кількох вулицях міста.

Про ситуацію повідомили на офіційній сторінці «Полтававодоканалу». За інформацією підприємства, причиною перебоїв стала аварія на водопровідній мережі, пошкодження якої потребує невідкладного ремонту.

Які вулиці залишилися без води

Станом на 25 вересня без водопостачання залишилися мешканці таких адрес:

вул. Яблунева;

пров. Яблуневий;

вул. К. Гордієнка;

вул. Д. Солов’я.

Аварійні бригади «Полтававодоканалу» вже працюють над усуненням ушкоджень. Як уточнили комунальники, водопостачання планують відновити одразу після завершення аварійно-відновлювальних робіт.

Коли повернуть воду

Точного часу запуску води на підприємстві поки не називають. У «Полтававодоканалі» радять мешканцям зазначених вулиць зробити невеликий запас води та стежити за оновленнями на офіційній сторінці комунального підприємства.

Мешканців Полтави закликають із розумінням поставитися до тимчасових незручностей: ремонтні роботи проводяться на мережах, які забезпечують водопостачання цілого мікрорайону.

Раніше Politeka повідомляла, відключення води у Полтаві 21 вересня: комунальники назвали, які вулиці лишилися без водопостачання.

Також Politeka повідомляла, енергетики попередили про відключення світла у Полтавській області 21 та 22 вересня: опубліковано графіки.