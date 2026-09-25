Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 26 вересня по 2 жовтня обіцяє мінливу погоду: максимум удень підніметься до +20°, мінімум становитиме +17°, а опади синоптики прогнозують одразу чотири дні з семи.

попередній тижневий прогноз для області вже попереджав про дощі, а новий прогноз на тиждень з 26 вересня по 2 жовтня підтверджує: опади повернуться щонайменше чотири дні, хоча різких температурних стрибків не очікується.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня коливатимуться від +17° до +20°, а нічні — від +10° до +14°.

У суботу, 26 вересня, у Дніпропетровській області очікується мінлива хмарність без опадів: вдень до +19°, вночі до +10°.

У неділю, 27 вересня, хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади: повітря вдень прогріється до +19°, вночі — до +13°.

У понеділок, 28 вересня, збережеться мінлива хмарність, також можливі опади: вдень +19°, вночі +13°.

У вівторок, 29 вересня, хмарно з проясненнями та можливі опади, а стовпчики термометрів вдень опустяться до +17° — це найпрохолодніший день тижня, вночі +13°.

У середу, 30 вересня, хмарно з проясненнями, без опадів: вдень до +19°, вночі до +12°.

У четвер, 1 жовтня, малохмарно, синоптики прогнозують можливі опади: вдень +19°, вночі повітря утримається на позначці +14°.

У п'ятницю, 2 жовтня, малохмарно і без опадів — саме цей день стане найтеплішим за тиждень: вдень до +20°, вночі до +12°.

Отже, найтепліше в Дніпропетровській області буде у п'ятницю, 2 жовтня, коли повітря прогріється до +20°, а найпрохолодніше вдень — у вівторок, 29 вересня, з максимумом +17°. Перепад денних температур за тиждень становить лише 3°, натомість опади прогнозують одразу чотири дні — у неділю, понеділок, вівторок та четвер.

Через часті опади мешканцям області варто мати при собі парасольку та закладати додатковий час на дорогу, особливо за кермом — на мокрому асфальті гальмівний шлях подовжується. Різких перепадів температури не прогнозується, тож достатньо одягатися за принципом «шарів» і зважати на вологу погоду в дні з опадами.

Синоптики попередили про дощі, і прогноз погоди на тиждень на дніпропетровщині з 24 по 30 вересня це вже підтверджував.

Раніше Politeka повідомляла, похолодання та дощі: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 21 по 27 вересня у дніпропетровській області.

Також Politeka повідомляла, дніпропетровську область накриє циклон: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 23 по 29 вересня.