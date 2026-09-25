Гуманітарна допомога для ВПО в Хмельницькій області стала доступною новій хвилі переселенців — у громаді розпочалася чергова видача продуктових наборів. Розповідаємо, кому та з якими документами варто звертатися.

Гуманітарна допомога для ВПО в Хмельницькій області знову доступна жителям громади — для внутрішньо переміщених осіб, які облаштовують життя в Хмельницькій міській територіальній громаді, розпочалася нова видача продуктових наборів. Про це повідомили на офіційному сайті Хмельницької міської ради.

Отримати допомогу можуть не всі переселенці, а лише кілька визначених категорій. Ідеться про родини з дітьми до 18 років, багатодітні сім'ї, родини з дітьми під опікою, а також ВПО, які щойно зареєструвалися у Хмельницькій міській територіальній громаді.

Де та коли видають продуктові набори

Отримати продуктовий набір можна з понеділка до четверга з 9:00 до 16:00 у штабі за адресою: вулиця Героїв Маріуполя, 33 (колишня вулиця Гагаріна). П'ятниця — санітарний день: у цей день видача допомоги не проводиться.

Під час повітряної тривоги видача допомоги призупиняється. Продовжують роботи лише після оголошення відбою тривоги — на цьому в міськраді наголошують окремо.

Які документи потрібні

Для отримання набору необхідні виключно оригіналі документів. Перелік залежить від категорії отримувача:

Родинам із дітьми потрібні паспорт, свідоцтва про народження дітей, а також довідки ВПО на дітей і батьків із підтвердженням статусу в Хмельницькій МТГ.

Новозареєстрованим ВПО — паспорт, ідентифікаційний код та довідка ВПО з реєстрацією в Хмельницькій МТГ.

За кожним таким набором — не лише необхідні продукти, а й відчуття підтримки в непростий час. Для людей, які залишили свої домівки через війну, важливо знати, що поруч є громада, яка допомагає та готова підставити плече.

Отримати продуктові набори можуть і інші громадян у складній ситуації — детальніше про програми підтримки можна дізнатися безпосередньо у штабі допомоги переселенцям Хмельницької міської ради, а також за цілодобовою гарячою лінією для звернень громадян +38 080 050 15 80.

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