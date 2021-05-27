Руководство порта «Южный» блокирует работу предприятия и фактически уничтожает его в интересах частного терминала «ТИС»

Такая манипулятивная политика приведет к остановке перевалки руды в портах, а соответственно – к миллиардным потерям бюджетов и государственных предприятий, в том числе – Укрзализныци. Об этом говорится в открытом письме ОП "Укрметаллургпром" к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, пишет "РБК-Украина".

Как сказано в письме, в мае этого года до предприятия-участника ОП «Укрметаллургпром» одновременно поступили предложения от порта «Южный» и ООО «ТИС – УГОЛЬ», которые предусматривают экономически необоснованное повышение ставки перегрузки: более чем 60% по терминалу ТИС-УГОЛЬ и на 30% по терминала ГП «МТП «Южный». Также среди условий - требование распределить грузопоток между этими двумя стивідорами в пропорции 50/50. При этом обе компании отказываются подтверждать объемы ЖРС для перевалки без подписания долгосрочного контракта – а это, учитывая необходимость согласования, невозможно даже в месячный срок.

"Отказ" Южного «от подтверждения объемов украинских экспортеров на следующий месяц, в т. ч., от увеличения объемов грузов для перегрузки, от рыночных ставок перевалки, которые обеспечат порту рентабельную работу, а также навязывание необоснованного повышения цены может свидетельствовать о блокировании работы государственного предприятия ГП «МТП» Южный» ради интересов частного терминала", - отмечается в письме.

Кризис с экспортом ЖРС, который искусственно создает и. о. начальника ГП «МТП «Южный» Сергей Ковшар, будет иметь крайне негативные последствия для смежных отраслей и долгосрочные последствия для украинской экономики, предупреждают промышленники.

«Это грозит дальнейшим сокращением промышленного производства и экспорта, которое приведет к снижению ВВП Украины, занятости и падению поступлений в госбюджет. По предварительным оценкам, будут сорваны экспортные контракты, а потеря валютной выручки составит около 300 млн долларов США», - указывается в письме.

По убеждению ОП «Укрметаллургпром», такой недальновидной и манипулятивной политикой руководство порта «Южный» уничтожает государственное предприятие в интересах частного терминала ТИС. Это может привести не только к остановке горно-обогатительных комбинатов Украины, но и к остановке перевалки в портах вследствие отсутствия ЖРС. А это-миллиарды, которые не получат бюджеты всех уровней.

"Укрзализныця" может потерять более 210 млн грн ежемесячных доходов от грузовых перевозок. «Администрация морских портов Украины» недополучит почти 100 млн грн в месяц, а порт «Южный» недополучит почти 150 млн грн доходов. Кроме этого, снижение промышленного производства ЖРС сократит ежемесячные налоговые платежи в государственный и местные бюджеты на 0.9 млрд грн», - предупреждают промышленники.

Для сохранения экономической безопасности Украины, промышленники просят премьера поручить Минифраструктуры срочно рассмотреть ситуацию, чтобы обеспечить экспорт ЖРС в июне-июле 2021 года через порт Южный, а также обратиться в АМКУ, чтобы проверить наличие согласованных действий между двумя участниками рынка с целью получения монопольной прибыли.

«Также просим премьера обратиться к НАЗК и НАБУ относительно проверки Сек.П.Ковшара на наличие конфликта интересов и возможных коррупционных связей с частными стивидорными компаниями и их должностными лицами, и инициировать отстранение Ковшара от выполнения служебных обязанностей.а. начальника ГП «МТП «Южный» как такового, чьи действия создают угрозу экономической безопасности Украины, имеющих признаки конфликта интересов и могут привести к особо значительных убытков целого ряда ряда государственных предприятий, что, в конечном счете, окажет негативное влияние на госбюджет и стабильность национальной валюты Украины», - резюмируется в письме.

Ранее генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что отказ порта «Южный» переваливать руду может привести к приостановке работы украинских ГОКОВ, что означает падение доходов в бюджеты всех уровней.