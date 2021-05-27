Журналист, сооснователь Украинского института будущего Юрий Романенко в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» заявил, что многие его коллеги переоценивают олигархов.

«Насколько объективна картинка наших представлений о том, что олигархи сильны, соотносится с реальностью? Потому что Зеленский (на пресс-конференции, - ред.) обозначил вот этот процесс, который объективно происходит – процесс старения старой элиты. Мы хорошо знаем, что многие люди просто устают тянуть на себе бремя ответственности, бремя принятия решений, теряют волю к власти…», - говорит эксперт.

По его словам, он и многие его коллеги считают, что олигархи начнут давать отпор украинской власти, если она начнет с ними бороться. Романенко отмечает, что на самом деле у некоторых олигархов уже появились некоторые опасения.

«И вот я сейчас начал себя ловить на мысли… Когда мы строим наши конструкции относительно того, что Зеленский очень сильно рискует, потому что олигархи будут огрызаться и у них есть соответствующий инструментарий… То я задаюсь вопросом – не переоцениваем ли мы олигархов? Потому что я вот так вентилирую ситуацию на рынке нашем политическом… И есть некая рассеянность, некая растерянность, некое даже у некоторых опасение. Я не думаю, что у олигархов есть какой-то страх сейчас, но у них уже однозначно появился дискомфорт и у них появились опасения. По сути, он (Зеленский, - ред.) заявил планы, которые задевают интересы практически если не всего нашего олигархического вот этого класса узкого, но большей части этой прослойки», - сказал он.

Эксперт допускает, что у Зеленского есть шансы побороть олигархов на фоне их усталости.

«Я делаю такое допущение: если на самом деле олигархи устали настолько (или какая-то часть из них), потеряли витальность и связь с реальностью… То мы можем оказаться в ситуации, что этот «бумажный дракон» украинской олигархии может быть проткнут бумажным диктаторским пальцем Зеленского, назовем это так», - резюмировал Романенко.

Ранее Politeka сообщала, что Бизяев назвал инструменты борьбы с олигархами.

Также Politeka сообщала, что Бортник рассказал о новом законе об олигархах.