Получит ли что-либо от продажи «Украинской правды» Мирослава Гонгадзе – вдова её основателя? Этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает аналитик, политтехнолог, имиджмейкер, бывший заместитель руководителя пресс-службы президента Украины Александр Кочетков.

«Мирослава Гонгадзе от продажи газеты ничего не получит – получат её дети. Алёна Притула объявила об этом. По её словам, дети Гонгадзе получат по 250 тысяч, что-то достанется фонду Георгия Гонгадзе. Это официально заявленные суммы. Но, как это обычно у нас бывает, 90 процентов денег – в тени, они идут из одного оффшора в другой. Естественно, никакого отношения к бюджету это иметь не может», - говорит аналитик.

Он отмечает, что, если Томаша Фиалу в Украине запишут в олигархи – а это слово во всём мире имеет однозначно отрицательную коннотацию – то это может ударить по нему на Западе. У собственно украинских олигархов капитал априори непрозрачный, и их мало волнует, как их назовут в мире. Но Фиала – другое дело.

«Украинский крупный бизнес непрозрачен в принципе. Ну, допустим, пострадают их активы на Западе. Так они тоже не вполне легальны – и не очень-то пострадают», - считает Александр Кочетков.

Ранее, как сообщает Politeka, он утверждал, что после того, как власть уничтожит Украину, Россия просто скупит её остатки.

Также Кочетков выразил мнение, что в Украине много порядочных и компетентных людей, но они не могут прийти к власти, поскольку не получают от общества поддержки.