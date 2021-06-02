Государственный морской порт "Южный" и компания "Метинвест" 1 июня подписали контракт на перевалку руды. По этому контракту тарифы на перевалку руды выросли сразу на 33%. В компании цены назвали завышенными и нерыночными.

Как пишет РБК-Украина , об этом говорится в сообщении компании.

В то же время в компании отметили, что эти средства помогут государственному порту решить финансовые проблемы.

"По новому контракту госпорт получит высокую ставку перевалки - на 33% выше уровня 2020 года, когда порт получил прибыль около 0,5 млрд грн. Установленную ставку перевалки Группа считает завышенной и нерыночной, но при этом понимает, что такое увеличение ставки перевалки позволит уже в ближайшее время преодолеть финансовые проблемы, в которых порт Южный оказался под управлением предыдущего менеджмента, а также реализовать программу модернизации оборудования", - говорится в официальном заявлении компании.

Кроме роста ставок, порт получит также гарантированные объемы перевалки, которые в 1.5 раза превышают те, на которых настаивал предыдущий руководитель порта Сергей Ковшар.

"Этот контракт позволит компании выполнить обязательства по экспорту сырья потребителям. "Метинвест" надеется на дальнейшее развитие стратегических отношений с портом "Южный", при которых будет найдено взаимовыгодное решение в вопросах объемов и стоимости перевалки", - резюмировали в компании.

Напомним, в конце мая министр инфраструктуры Александр Кубраков уволил и.о. председателя порта Сергея Ковшара, и назначил на его место Александра Олейника. Это произошло после того, как Ковшара заподозрили в монопольном сговоре с частным портом "ТИС".

Как известно, тогда промышленники обратились к министру с просьбой разобраться в ситуации. Кубраков, в свою очередь, уволил Ковшара и анонсировал антикоррупционную чистку в подотчетных отраслях.