Государственный морской порт "Южный" и компания "Метинвест" 1 июня подписали контракт на перевалку руды. По этому контракту тарифы на перевалку руды выросли сразу на 33%. В компании цены назвали завышенными и нерыночными.
Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в сообщении компании.
В то же время в компании отметили, что эти средства помогут государственному порту решить финансовые проблемы.
"По новому контракту госпорт получит высокую ставку перевалки - на 33% выше уровня 2020 года, когда порт получил прибыль около 0,5 млрд грн. Установленную ставку перевалки Группа считает завышенной и нерыночной, но при этом понимает, что такое увеличение ставки перевалки позволит уже в ближайшее время преодолеть финансовые проблемы, в которых порт Южный оказался под управлением предыдущего менеджмента, а также реализовать программу модернизации оборудования", - говорится в официальном заявлении компании.
Кроме роста ставок, порт получит также гарантированные объемы перевалки, которые в 1.5 раза превышают те, на которых настаивал предыдущий руководитель порта Сергей Ковшар.
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"Этот контракт позволит компании выполнить обязательства по экспорту сырья потребителям. "Метинвест" надеется на дальнейшее развитие стратегических отношений с портом "Южный", при которых будет найдено взаимовыгодное решение в вопросах объемов и стоимости перевалки", - резюмировали в компании.
Напомним, в конце мая министр инфраструктуры Александр Кубраков уволил и.о. председателя порта Сергея Ковшара, и назначил на его место Александра Олейника. Это произошло после того, как Ковшара заподозрили в монопольном сговоре с частным портом "ТИС".
Как известно, тогда промышленники обратились к министру с просьбой разобраться в ситуации. Кубраков, в свою очередь, уволил Ковшара и анонсировал антикоррупционную чистку в подотчетных отраслях.