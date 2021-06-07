Украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем» рассказал, почему обогащение общества приводит к распаду семей. По его словам, любые изменения в материальном состоянии людей дестабилизируют социальную обстановку

«Наблюдая за обществом с 1988 по 1992 год, когда Советский Союз упал и появился капитализм, очень резко некоторые мужчины начали богатеть – это привело к распаду семей. Семьи начинают распадаться из-за нестабильной социальной обстановки», - отметил Балашов.

По словам политика, увеличение или уменьшение заработка людей всегда вызывает социальную дестабилизацию. Как отметил Балашов, образно говоря, если у мужчины появляется больше денег, то у него растет статус, что приводит к нему других женщин.

«Женщины тоже хотят быть удовлетворенными материально, и они выбирают себе друга по жизни такого, чтобы тот воспитывал их детей и мог нормально обеспечить потомство. Если общество теряет деньги, то тоже много распадов семей, потому что женщина не удовлетворена», - подчеркнул Балашов.

Как отметил политик, если начинает ухудшаться материальное состояние, то женщина, как правило, первая предпринимает какие-то действия и подбивает мужчин что-то делать с этим.

Напомним, Politeka публиковала мнение Балашова, что если условия будут созданы – сюда хлынут деньги. Обычно об этом говорят все политики, но не говорят как.

Ранее Politeka распространяла мысль Балашова, что чтобы не быть обреченным на бедную старость, надо еще в трудоспособном возрасте сформировать капитал.