Украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем» рассказал, почему обогащение общества приводит к распаду семей. По его словам, любые изменения в материальном состоянии людей дестабилизируют социальную обстановку
«Наблюдая за обществом с 1988 по 1992 год, когда Советский Союз упал и появился капитализм, очень резко некоторые мужчины начали богатеть – это привело к распаду семей. Семьи начинают распадаться из-за нестабильной социальной обстановки», - отметил Балашов.
По словам политика, увеличение или уменьшение заработка людей всегда вызывает социальную дестабилизацию. Как отметил Балашов, образно говоря, если у мужчины появляется больше денег, то у него растет статус, что приводит к нему других женщин.
«Женщины тоже хотят быть удовлетворенными материально, и они выбирают себе друга по жизни такого, чтобы тот воспитывал их детей и мог нормально обеспечить потомство. Если общество теряет деньги, то тоже много распадов семей, потому что женщина не удовлетворена», - подчеркнул Балашов.
Как отметил политик, если начинает ухудшаться материальное состояние, то женщина, как правило, первая предпринимает какие-то действия и подбивает мужчин что-то делать с этим.
Дочь Пугачевой Орбакайте в вечернем платье поразила видом публике: "Змею на груди пригрела"
Разговорчивая Цибульская вывела Козловского из себя, кадры перепалки: "Коза!"
Землетрясение произошло в Украине, спасатели сообщают первые подробности: "Был зафиксирован..."
Полякова с белоснежной яхты похвасталась своими хоромами на берегу озера: "Особняк, бассейн, конюшня..."
Каменских ошарашила откровением о расставании с Потапом: "Мы не принадлежим друг другу"
Напомним, Politeka публиковала мнение Балашова, что если условия будут созданы – сюда хлынут деньги. Обычно об этом говорят все политики, но не говорят как.
Ранее Politeka распространяла мысль Балашова, что чтобы не быть обреченным на бедную старость, надо еще в трудоспособном возрасте сформировать капитал.